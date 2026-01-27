27.01.2026 07:06:39

SPORT: Zverev in Melbourne erneut im Halbfinale

MELBOURNE (dpa-AFX) - Alexander Zverev steht bei den Australian Open erneut im Halbfinale. Der Vorjahresfinalist setzte sich in Melbourne im Viertelfinale gegen den amerikanischen Senkrechtstarter Learner Tien mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) durch und darf damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hoffen.

Gegen den 20 Jahre alten Tien verwandelte Zverev nach 3:11 Stunden seinen vierten Matchball. Im Halbfinale am Freitag bekommt es der 28-Jährige jetzt mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien oder dem Australier Alex de Minaur zu tun.

Dach über Rod Laver Arena geschlossen

Zverev zeigte in der Rod Laver Arena von Beginn an eine hochkonzentrierte Leistung. Während draußen die Temperaturen auf bis zu 45 Grad kletterten, fand das Duell mit Tien in der klimatisierten Arena unter geschlossenem Dach bei angenehmen Bedingungen statt.

Zverev konnte sich von Beginn an auf seinen guten Aufschlag verlassen. Nach nur 36 Minuten holte sich der Weltranglisten-Dritte den ersten Satz. Zverev hatte auch danach zunächst alles im Griff. Doch dann steigerte sich der vom früheren French-Open-Champion Michael Chang trainierte Tien und schaffte den Satzausgleich.

Zverev mit guten Nerven

Doch Zverev blieb ruhig und holte sich im Schnelldurchgang den dritten Durchgang. Im vierten Satz musste die Entscheidung wieder im Tiebreak fallen. Dieses Mal hatte Zverev die besseren Nerven und schaffte zum vierten Mal in Melbourne den Sprung ins Halbfinale. Insgesamt ist es das zehnte Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier für den gebürtigen Hamburger./lar/DP/zb

