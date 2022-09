Sport2000: E-Bike-Boom hält weiter an, Fachkräftemangel belastet

Der Trend zu Sport und Gesundheit hält an und treibt den Umsatz heimischer Sporthändler weiter nach oben. Holger Schwarting, Chef der Sporthändler-Genossenschaft Sport2000, rechnet heuer mit einem Umsatzwachstum von 9 Prozent und einem Umsatz von 700 Mio. Euro (2021: 642 Mio. Euro) in Österreich. Weiterhin zu kämpfen habe die Branche aber mit einem Fachkräftemangel, sagte Schwarting bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

"Corona wird im kommenden Winter nicht im Vordergrund stehen", sagte Schwarting mit Blick auf die anstehende Wintersaison. Jedoch sei der Fachkräftemangel ein "riesiges Thema" für den touristischen Sportfachhandel. Viele Saisonarbeiterinnen und -arbeiter hätten sich wegen der Coronabeschränkungen wie Lockdowns in Gastronomie, Hotels und Handel nach anderen Optionen umgesehen. Es sei nun eine "enorme Anstrengung" notwendig, um spezialisierte Fachkräfte zu finden. Daher würde man nun auch vermehrt Investitionen in Ausbildungsprogramme tätigen.

Die Händler würden mit einem "mittel- bis guten" Wintergeschäft rechnen. Euphorisch sei die Branche aber nicht, angesichts mehrerer paralleler Krisen sowie der damit einhergehenden massiven Teuerung und den steigenden Energiepreisen. Staatliche Unterstützungen wie der Fixkostenzuschuss oder der Lockdown-Umsatzersatz konnten in den vergangenen beiden Jahren dauerhafte Schließungen von Sporthändlern vermeiden, so Schwarting. Inzwischen befände man sich aber "auf dem Weg zurück zur Normalität", zeigte sich der Sport2000-Chef zuversichtlich. In der heurigen Wintersaison dürfte es zu keinen Lieferengpässen kommen und damit alle wichtigen Produkte für Wintersportbegeisterte erhältlich sein.

E-Mobilität spielt weiterhin eine große Rolle für die Sportindustrie. Mittlerweile sei jedes zweite verkaufte Fahrrad bei den Sport2000-Händlern ein E-Bike. Im vergangenen Jahr seien mehr Fahrräder verkauft worden als je zuvor, so Schwarting. Ein Aufwärtstrend sei vor allem im städtischen Bereich auch bei E-Lastenrädern zu beobachten. Angesichts der steigenden Energiepreise seien die Kundinnen und Kunden derzeit aber zögerlich bei teuren Anschaffungen, wie zum Beispiel einem E-Bike.

Seit den coronabedingten Lockdowns ist der Online-Handel für die heimische Branche immer wichtiger geworden. Mit 13.9. werde ein neuer Online-Marktplatz für alle teilnehmenden Sport2000-Händler eröffnet. Dieser soll zunächst über eine Sortimentsgröße von 20.000 bis 25.000 Artikel verfügen. Der neue Online-Shop werde unter anderem durch Ratgeber- und Magazinseiten sowie von Dienstleistungsangeboten ergänzt.

Die Sport2000-Gruppe ist mit insgesamt 232 Sportfachhändlern in Österreich und weiteren 74 in Tschechien und der Slowakei sowie mit insgesamt 591 Sportgeschäften vertreten. Innerhalb dieser 3 Länder rechne man mit einem Umsatz von 783 Mio. Euro (2021: 706 Mio. Euro).

Die Einkaufspreise der Sporthändler seien heuer um acht bis neun Prozent gestiegen und haben damit auch die Preise für Endkundinnen und Endkunden verteuert. Das prognostizierte Umsatzwachstum sei daher vorrangig durch die Inflation bedingt, man werde aber die Absatzmenge leicht steigern oder zumindest halten können, so Schwarting.

sag/cgh

APA