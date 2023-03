Sportartikelhändler Decathlon wächst in Deutschland

PLOCHINGEN (dpa-AFX) - Der französische Sportartikelhändler Decathlon hat seinen Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr gesteigert. Der Nettoumsatz lag 2022 bei 893 Millionen Euro, wie Decathlon am Dienstag in Plochingen bei Esslingen am Neckar mitteilte. Nach 700 Millionen Euro im Jahr 2021 entspricht das demnach einem Plus von rund 28 Prozent.

Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verzeichnete der Sportartikelhändler 2022 einen leichten Rückgang binnen Jahresfrist von 30,9 Millionen Euro auf 30,1 Millionen Euro. Obwohl das Unternehmen sehr viel in den Ausbau des Geschäfts investiere, stehe das Ergebnis "auf sehr soliden Beinen", sagte Deutschlandchef André Weinert. Auch 2023 wolle das Unternehmen in seine Filialen und in die Logistik investieren und weiter wachsen. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 5520 Menschen in Deutschland./rwi/DP/stk