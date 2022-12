Sportartikelkonzern Puma bekommt Produktvorständin

(stellt im vorletzten Satz vorherige Funktion von Freundt richtig)

München (Reuters) - Der fränkische Sportartikelkonzern Puma stockt nach dem Abgang von Vorstandschef Björn Gulden sein Führungsgremium wieder auf.

Maria Valdes rückt zum 1. Januar als Chief Product Officer in den Vorstand auf, der damit wieder aus vier Personen besteht, wie Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Sie ist damit künftig für alle Produktgruppen außer Golf, für die kreative Strategie und die Markteinführung neuer Produkte zuständig. Bisher war die Produktstrategie Chefsache. Der neue Vorstandschef Arne Freundt, der bisher Chief Commercial Officer war, behält die Zuständigkeit für das Marketing. Die 38 Jahre alte Valdes arbeitet seit 2010 für das Unternehmen und war zuletzt für das Geschäft mit sportlicher Freizeitmode (Sportstyle) verantwortlich, die größte Sparte von Puma.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)