Sportking India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sportking India hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,94 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sportking India ein EPS von 1,28 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 6,46 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,10 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at