Sportking India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sportking India hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,27 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,52 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at