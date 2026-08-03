Sportradar Aktie
WKN DE: A3C2JA / ISIN: CH1134239669
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03.08.2026 18:08:39
Sportradar Falls 16% As Q2 Swings To Loss
(RTTNews) - Sportradar Group AG (SRAD) shares fell $2.40, or 16.50 percent, to $12.14 on Monday, after the sports technology company reported higher second-quarter and first-half revenue but swung to a net loss in both periods.
The stock opened at $11.76 and traded between $11.55 and $12.27 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $11.55 to $32.22. Trading volume reached 4.61 million shares, compared with an average daily volume of 2.52 million shares.
Second-quarter revenue increased to EUR 377.8 million from EUR 317.8 million a year earlier. The company reported a net loss of EUR 3.5 million, or EUR 0.01 per share, compared with net profit of EUR 49.2 million, or EUR 0.15 per share, in the prior-year quarter. For the first half of 2026, revenue rose to EUR 724.3 million from EUR 629.0 million, while the company posted a net loss of EUR 9.8 million, or EUR 0.03 per share, versus net profit of EUR 73.5 million, or EUR 0.23 per share, a year earlier.
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Aktien in diesem Artikel
|Sportradar
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