Sportradar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sportradar hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sportradar ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 341,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sportradar einen Umsatz von 280,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at