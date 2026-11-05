Sportradar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sportradar hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 417,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 341,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at