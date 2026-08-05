Sportradar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sportradar lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 439,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sportradar 360,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at