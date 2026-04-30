Sportradar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sportradar präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Sportradar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 405,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 327,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at