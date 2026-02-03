Sportradar Aktie

WKN DE: A3C2JA / ISIN: CH1134239669

03.02.2026 14:21:49

Sportradar Raised Earnings Outlook but Lost a Holder in an $8.7 Million Fourth-Quarter Exit

On February 2, Wilson Asset Management reported selling out of Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD), exiting 322,342 shares for an estimated $8.67 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 2, Wilson Asset Management sold its entire holding of 322,342 shares in Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD) during the fourth quarter. The quarter-end position value for SRAD decreased by $8.67 million, reflecting the complete divestment and stock price movement.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
