Sportradar Aktie
WKN DE: A3C2JA / ISIN: CH1134239669
03.02.2026 14:21:49
Sportradar Raised Earnings Outlook but Lost a Holder in an $8.7 Million Fourth-Quarter Exit
On February 2, Wilson Asset Management reported selling out of Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD), exiting 322,342 shares for an estimated $8.67 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 2, Wilson Asset Management sold its entire holding of 322,342 shares in Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD) during the fourth quarter. The quarter-end position value for SRAD decreased by $8.67 million, reflecting the complete divestment and stock price movement.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
