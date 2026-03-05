|
Sportradar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sportradar gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite hat Sportradar im vergangenen Quartal 429,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sportradar 327,6 Millionen USD umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 0,380 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sportradar 0,120 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,46 Milliarden USD – ein Plus von 21,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sportradar 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,395 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 1,29 Milliarden EUR gelegen.
