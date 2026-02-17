Sportradar Aktie
WKN DE: A3C2JA / ISIN: CH1134239669
|
17.02.2026 16:17:17
Sportradar Stock Down 26%, but One Fund Just Disclosed a New $12.6 Million Stake
Ashford Capital Management disclosed a new position in Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD), acquiring 530,280 shares worth $12.60 million, according to a February 13, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated February 13, 2026, Ashford Capital Management Inc initiated a new stake in Sportradar Group AG, purchasing 530,280 shares. The quarter-end value of the position registered at $12.60 million.Sportradar Group leverages proprietary technology and deep industry partnerships to deliver real-time data and analytics, supporting the operational needs of sports betting and media enterprises. Its integrated platform and broad international reach provide a competitive edge in the rapidly evolving sports technology sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sportradar
|
26.11.25
|EQS-News: Sportradar Deal Closure Brings Total Matches To Over 1 Million Annually - Company Expects Double-Digit Revenue Growth (EQS Group)
|
04.11.25
|Ausblick: Sportradar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sportradar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)