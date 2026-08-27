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27.08.2026 22:03:34

Sports Direct founder attacks Burnham's 'populist' High Street plans

In a letter, the entrepreneur accuses the prime minister of "jumping on 'everyday fixes' or bandwagons" with his latest cost of living and retail policies.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Jackson Hole im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX im Plus -- US-Börsen stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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