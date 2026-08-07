Sports Entertainment Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sports Entertainment Acquisition A veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 684,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at