Sports Entertainment Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sports Entertainment Acquisition A hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sports Entertainment Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 612,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at