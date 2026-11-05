Sports Entertainment Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sports Entertainment Acquisition A hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Sports Entertainment Acquisition A einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 611,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 557,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at