05.11.2025 06:31:28
Sports Entertainment Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sports Entertainment Acquisition A hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Sports Entertainment Acquisition A im vergangenen Quartal 557,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sports Entertainment Acquisition A 442,6 Millionen USD umsetzen können.
