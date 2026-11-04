Sports Entertainment Gaming Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sports Entertainment Gaming Global ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sports Entertainment Gaming Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at