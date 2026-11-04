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04.11.2026 06:31:28
Sports Entertainment Gaming Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sports Entertainment Gaming Global ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sports Entertainment Gaming Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 3,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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