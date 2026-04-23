KIN Global Aktie
ISIN: SGXE84077846
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23.04.2026 03:16:43
Sports events group Kin Global closes 15.2% above IPO price in Catalist debut
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