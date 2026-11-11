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11.11.2026 06:31:29
Sportsfield gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sportsfield hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sportsfield -2,800 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Sportsfield 1,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 789,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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