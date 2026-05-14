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14.05.2026 06:31:29
Sportsfield hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sportsfield hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 51,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 45,66 JPY je Aktie erzielt worden.
Sportsfield hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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