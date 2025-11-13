Sportsfield: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sportsfield hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,80 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,94 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 789,5 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sportsfield 792,7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at