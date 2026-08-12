Sportsfield stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sportsfield hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 21,64 JPY. Im letzten Jahr hatte Sportsfield einen Gewinn von 19,76 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sportsfield in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at