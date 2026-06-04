Sportsmans Warehouse gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sportsmans Warehouse hat am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,560 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Sportsmans Warehouse im vergangenen Quartal 256,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sportsmans Warehouse 249,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at