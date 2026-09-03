Sportsmans Warehouse gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sportsmans Warehouse hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 295,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 293,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at