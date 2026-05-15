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15.05.2026 06:31:29
SportsMap Tech Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SportsMap Tech Acquisition präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SportsMap Tech Acquisition ein EPS von -5,420 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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