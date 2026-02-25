Aston Martin Lagonda Global Holdings Aktie

Aston Martin Lagonda Global Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJD4 / ISIN: GB00BN7CG237

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 10:45:38

Sportwagenbauer Aston Martin macht mehr Verlust - US-Zölle belasten weiter

GAYDON (dpa-AFX) - Dem britischen Sportwagenbauer Aston Martin (Aston Martin Lagonda Global) droht nach einem weiteren Verlustjahr 2026 weiteres Ungemach wegen der Zölle auf seinem größten Markt USA. Das 2025 in Kraft getretene Zollregime für die Einfuhr von Autos aus Großbritannien in die USA erhöhe die Komplexität und begrenze die Möglichkeit des Konzerns, treffende quartalsweise Vorhersagen zu treffen, hieß es von den Briten am Mittwoch am Firmensitz in Gaydon. Zwar will der für seine Autos in James-Bond-Filmen bekannte Konzern sein finanzielles Abschneiden dieses Jahr merklich verbessern. Geld wird aber weiter aus dem Unternehmen abfließen.

Die Aktie lag in London am Vormittag rund 1,3 Prozent im Plus bei gut 57 Pence. Die Anleger hatten mit dem Titel in der Vergangenheit kaum Glück, der Abschwung ist lang und hart. Auf Basis von zwölf Monaten hat der Kurs knapp die Hälfte eingebüßt, auf Sicht von fünf Jahren gar mehr als 90 Prozent. Aston Martin schreibt schon lange rote Zahlen.

So auch vergangenes Jahr: Der Verlust unterm Strich weitete sich von knapp 324 auf 493 Millionen Pfund (565 Mio Euro) aus. Der Umsatz sackte um mehr als ein Fünftel auf 1,26 Milliarden Pfund ab, der Absatz knickte um zehn Prozent auf 5.448 Autos ein.

Kosteneinsparungen hätten den Gegenwind unter anderem von US-Zöllen nur teilweise auffangen können, hieß es. "Ich möchte Donald Trump nicht für all unseren Kummer verantwortlich machen, aber er war sicherlich ein großer Teil des Problems, mit dem wir letztes Jahr konfrontiert waren", sagte Unternehmenschef Adrian Hallmark in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Aus dem Unternehmen flossen 410 Millionen Pfund an Barmitteln ab, die Schulden stiegen um knapp ein Fünftel auf 1,38 Milliarden Pfund. Hallmark will das Geldverbrennen dieses Jahr eindämmen und die bereinigte operative Marge (Ebit) von minus 15 Prozent bei stabilem Absatz Richtung Gewinnschwelle verbessern.

Behindert wird das Unternehmen dabei aber von den US-Zöllen auf britische Autoeinfuhren. So sieht das amerikanisch-britische Zollabkommen einen Zoll von 10 Prozent auf bis zu 100.000 importierte Autos aus Großbritannien vor, wie Aston Martin erläuterte. Diese würden auf die vier Quartale mit jeweils 25.000 Autos aufgeteilt - und dafür gelte das "first come first served"-Prinzip (zu deutsch etwa: "wer zuerst kommt, mahlt zuerst"). Danach verkaufte Autos unterlägen dann einem Zoll von 27,5 Prozent. Aston Martin versuche, sich auf die Risiken dieser Regelung einzustellen, hieß es. In der Region Amerika verkauft Aston Martin rund ein Drittel seiner Autos./men/nas/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Registered Shs 0,66 0,00% Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:10 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen