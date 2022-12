Sportwagenbauer verdrängt Puma: Was passiert, wenn Porsche in den DAX aufsteigt?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Nur wenige Monate nach dem Börsengang geht es für Porsche direkt in die erste deutsche Börsenliga. Am 19. Dezember verdrängt das Unternehmen Puma aus dem DAX - aber warum eigentlich? Was heißt das für Anleger? Darum geht's in der neuen Folge "Brichta und Bell - Wirtschaft einfach und schnell".