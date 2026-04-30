Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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30.04.2026 09:34:00
Sportwagenhersteller Porsche meldet Gewinnrückgang und Neuausrichtung
Porsche meldet einen Gewinnrückgang von 24,6 Prozent im ersten Quartal, der Anteil verkaufter Elektroautos sank. Eine „Strategie 2035“ soll die Lage verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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