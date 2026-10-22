Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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22.10.2026 20:19:02
Spotify: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Spotify (NYSE:SPOT) announced total revenue reached 5 billion euros, up 14% at constant currency. Free cash flow reached 3.2 billion euros over the past 12 months. Three takeaways from management stand out for long-term investors.
Investments in artificial intelligence are improving recommendation quality across the platform. Better recommendations keep subscribers engaged longer and strengthen long-term user retention.
Catalog expansion beyond music increases daily platform usage among subscribers. Higher active days improve retention while creating new add-on revenue opportunities.
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