Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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17.09.2026 12:12:00
Spotify: Kindermusik lässt sich aus dem eigenen Geschmacksprofil ausklammern
Spotify-App auf Holztisch, daneben zwei kabellose In-Ear-Kopfhörer." />
Wer Spotify für die Kinder laufen lässt, verfälscht damit die eigenen Empfehlungen. Ein neuer Schalter filtert Kindermusik aus dem Geschmacksprofil heraus.
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