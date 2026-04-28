Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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28.04.2026 08:28:00
Spotify: Nutzer bekommen Zugang zu geführten Workouts
In Zusammenarbeit mit Peloton bietet Spotify jetzt Fitness-Programme für seine Premium-Nutzer an. Auch für Gratis-Nutzer gibt es Workouts. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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