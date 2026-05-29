Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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29.05.2026 08:05:00
Spotify: Playlist-Ordner jetzt auch in der mobilen App verfügbar
Spotify verteilt mehrere Verbesserungen: Playlist-Ordner kommen auf Mobilgeräte, Bulk-Editing wird ausgebaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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