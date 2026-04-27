Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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27.04.2026 15:16:00
Spotify: Tantiemen steigen, Kritik an Verteilung bleibt
Spotify meldet Rekordvergütungen im deutschen Markt. Doch der Jahresbericht klammert kritisierte Metriken zur Einnahmenverteilung weiterhin aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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10.02.26
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25.12.25
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08.12.25
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Analysen zu Spotify
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