Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|Mehr Nutzer als erwartet
|
10.02.2026 17:08:00
Spotify-Aktie klettert zweistellig: Quartalsgewinn springt hoch
Das und ein anvisierter operativer Gewinn von 660 Millionen Euro überraschte die Anleger positiv. Die in New York notierte Aktie zieht im US-Handel zeitweise um 16,14 Prozent auf 480,93 US-Dollar an.
Während die Umsätze mit Werbung für die kostenlosen Nutzerkonten im Schlussquartal auf Jahressicht um 4 Prozent sanken, konnte Spotify die Erlöse im deutlich größeren Geschäft mit Abonnenten um 8 Prozent steigern. Die Betriebskosten sanken hingegen um 10 Prozent. Das lag an geringeren Sozialbeiträge infolge des gesunkenen Kurses der Aktien, die Spotify zur Vergütung seiner Beschäftigten einsetzt.
Unter dem Strich verdiente Spotify knapp 1,2 Milliarden Euro und damit gut dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Grund war neben dem deutlich gestiegenen operativen Gewinn auch ein besseres Finanzergebnis.
/men/err/mis
GÖTEBORG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Spotify
|
10.02.26
|Spotify-Aktie klettert zweistellig: Quartalsgewinn springt hoch (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Spotify verdient deutlich mehr - Mehr Nutzer als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Spotify triples profits after raising prices (Financial Times)
|
10.02.26
|Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26