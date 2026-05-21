Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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21.05.2026 18:06:57
Spotify Bets On Remix Economy, Audiobooks And Ads Fuel Growth
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