Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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16.04.2026 02:31:15
Spotify Champions Live Music With Independent Music Venue Deal
The year-long partnership will spotlight the best of independent live music venues and artists in the US directly through Spotify's app.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Spotify
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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10.02.26
|Spotify-Aktie klettert zweistellig: Quartalsgewinn springt hoch (dpa-AFX)
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10.02.26
|ROUNDUP: Spotify verdient deutlich mehr - Mehr Nutzer als erwartet (dpa-AFX)
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10.02.26
|Spotify triples profits after raising prices (Financial Times)
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10.02.26
|Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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26.01.26
|Erste Schätzungen: Spotify zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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25.12.25
|Spotify, Live Nation and the role of the music industry baddie (Financial Times)
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08.12.25
|Why Spotify Wrapped hits the sweet spot (Financial Times)
Analysen zu Spotify
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.