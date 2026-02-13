Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
13.02.2026 17:15:00
Spotify-Co-CEO: Top-Entwickler schreiben dank KI keinen Code mehr
Spotify-Co-CEO Gustav Söderström sorgt für Diskussionen: Seine besten Ingenieure schreiben dank KI keinen Code mehr, sondern überwachen nur noch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
