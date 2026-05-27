Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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27.05.2026 05:09:00
Spotify erweitert Hörangebot um das Vorlesen längerer Artikel aus Zeitschriften
Neben Büchern liest Spotify jetzt auch Zeitschriftenartikel vor. Über 650 englischsprachige Beiträge bekannter Magazine gehören jetzt zur Hörbuch-Bibliothek.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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