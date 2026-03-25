Spotify Aktie

Spotify für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.03.2026 12:38:00

Spotify führt SongDNA als Beta ein: Neue Wege zur Musikentdeckung

Spotify hat mit SongDNA eine neue Funktion als Beta eingeführt, die Nutzern bei der Entdeckung neuer Musik helfen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Spotify

mehr Nachrichten