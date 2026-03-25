Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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25.03.2026 12:38:00
Spotify führt SongDNA als Beta ein: Neue Wege zur Musikentdeckung
Spotify hat mit SongDNA eine neue Funktion als Beta eingeführt, die Nutzern bei der Entdeckung neuer Musik helfen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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