Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
20.10.2026 15:36:00
Spotify geht mit QR-Code-Verifizierung gegen Account-Sharing vor
Spotify-Logo ist auf einem Smartphone-Bildschirm zu sehen, daneben liegen kabellose In-Ear-Kopfhörer." />
Spotify geht mit neuen Mitteln gegen Account-Sharing vor. Wer die „QR-Code-Verifizierung“ verpasst, darf zwölf Monate keinem anderen Familienabo beitreten.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spotify
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Spotify mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Spotify steigert Gewinn deutlich - Nutzerprognose enttäuscht: Aktie fällt (dpa-AFX)
|
04.08.26
|ROUNDUP: Spotify enttäuscht mit Quartalsprognose - Aktie legt dennoch zu (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Spotify profits hit by heavy spending as fears build over streaming growth (Financial Times)
|
03.08.26
|Ausblick: Spotify informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Spotify legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Revolut and Spotify investor warns Europe over reliance on US tech (Financial Times)
|
26.05.26
|Spotify chief defends AI-generated music (Financial Times)
Analysen zu Spotify
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Spotify
|469,00
|1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.