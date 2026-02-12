Spotify hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Spotify äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 6,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spotify 1,93 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,55 Prozent auf 5,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,67 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,52 Milliarden EUR geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 12,15 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Spotify 6,13 USD je Aktie verdient.

Spotify hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19,40 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 16,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,06 EUR und einen Umsatz von 17,19 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at