Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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04.08.2026 23:47:00
Spotify hat erstmals mehr verdient als investiert
Spotify hatte Ende Juni 300 Millionen zahlenden Abonnenten. Doch fast 500 Millionen zahlen nicht. In Entwicklungsländern soll mehr Werbung zu Bezahlabos drängen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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