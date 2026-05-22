Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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22.05.2026 10:15:00
Spotify kündigt KI-generierte Remixe und Podcasts an
Der schwedische Streamingdienst baut mehr generative KI in seine Produkte ein. Universal Music ermöglicht dafür Zugriff auf seinen Katalog.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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28.04.26
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28.04.26
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13.04.26
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10.02.26
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