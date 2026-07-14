Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
14.07.2026 15:00:00
Spotify Now Lets You Ask AI Questions in Its Mobile App
Beta users can ask questions about Spotify content, including music, podcasts and audiobooks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spotify
|
26.05.26
|Spotify chief defends AI-generated music (Financial Times)
|
21.05.26
|Spotify targets high-spending superfans with AI-generated music (Financial Times)
|
28.04.26
|Spotify-Aktie unter Druck: Gute Ergebnisse reichen Anlegern nicht aus (finanzen.at)
|
28.04.26
|ROUNDUP: Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Spotify-Aktie klettert zweistellig: Quartalsgewinn springt hoch (dpa-AFX)