Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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10.04.2026 07:11:00
Spotify-Nutzer können Videos komplett abschalten
Spotify will es Nutzern erlauben, Videos gezielt oder komplett abzuschalten. Das ist auch als zusätzliche Form der Elternkontrolle gedacht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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