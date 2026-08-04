Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
04.08.2026 14:06:49
Spotify profits hit by heavy spending as fears build over streaming growth
US group’s user growth forecasts miss estimates as it invests in AI tools to build its subscriber baseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Spotify
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 043,00
|-1,60%
|Spotify
|418,50
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.