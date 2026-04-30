Spotify: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Spotify äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 4,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spotify 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,30 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,41 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at